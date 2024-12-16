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Antalya'da Yağışlı Havada Kaza: İki Yaralı

Antalya'da Yağışlı Havada Kaza: İki Yaralı
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Antalya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, çarpışan iki araçtan biri aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Antalya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışan iki araçtan biri kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada direğin üzerine devrildiği araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu S. idaresindeki 07 BED 455 plakalı BMW marka lüks araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Mahmut A.'nın kullandığı 34 DHN 830 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bartu A.'nın kullandığı araç refüje ve aydınlatma direğine çarparak durabildi, ardından aydınlatma direği aynı aracın üzerine devrildi.

Direğin parçası cama ok gibi saplandı

Direğin bir parçası ön cama ok gibi saplanırken, kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla üzerine direk devrilen otomobilden çıkartılan araç sürücüsü Mahmut A. ve Asel A. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer araç sürücüsü Bartu S. ise ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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