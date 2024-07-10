Antalya'da Yabancı Uyruklu Kadına Şiddet Uygulayan Şahıs Polis Ekiplerine Mukavemet Etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araç içinde yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayan şahıs, kendilerini fark edip olaya müdahale eden polis ekiplerine mukavemette bulundu. Alkollü olduğu tespit edilen şahsın ehliyetine el konulurken, aracı otoparka çekildi.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Gazi Mahallesi D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen aracın içinde yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayan şahsı fark eden polis ekipleri, olaya müdahale etti. F.B. isimli şahıs ise ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerine ve polis ekiplerine mukavemetle karşılık verdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Şahıs tarafından şiddet gören kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayan ve sağlık ile polis ekiplerine mukavemette bulunan şahsın 1,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine el konulurken, aracı otoparka çekildi. - ANTALYA