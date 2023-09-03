Antalya'da Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga: Savaş Meydanını Arattı

Antalya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, savaş meydanını aratmadı. Grup üyeleri birbirlerine demir çubuk ve sopalarla acımasızca vururken, yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da demir çubuk ve sopaların acımasızca kullanıldığı Kavga, savaş meydanını aratmadı... O anlar kamerada

Kavgaya karışanlar bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, savaş meydanını aratmadı. Grup üyeleri birbirlerine demir çubuk ve sopalarla acımasızca vururken, yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi ara sokaklarında yaşandı. Alınan bilgiye göre; aralarında daha önceden husumet bulunan iki yabancı uyruklu grup sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışmanın ardından kavga başladı. Grup üyeleri birbirlerine yanlarında getirdikleri sopalarla ve demir çubuklarla saldırdı. Zaman zaman grup arasında kalan kişiler acımasızca vurulan sopaların ve demirlerin hedefi oldu. Yolun ortasında kavga etmeye devam eden grup üyeleri, yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sokak aralarında devam eden kavga savaş meydanını aratmadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.