Haberler

Antalya'da Yabancı Uyruklu Ailenin Düğününde Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu

Antalya'da Yabancı Uyruklu Ailenin Düğününde Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir düğün sırasında çıkan kavga, olay yerine polis ekiplerinin müdahale etmesine ve birkaç kişinin gözaltına alınmasına neden oldu. Sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin açık alanda yaptığı düğün, çıkan kavga nedeniyle adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydınpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin düğünü sırasında parkın dışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, düğün alanına sıçrayarak kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine sandalye ve masalarla saldırırken, düğünde panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Olay anına ait görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirlerine sandalye fırlattıkları ve düğün alanında büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Adamlarin kulturu bu sekil, alirsan ulkene kultursuz insanlari, sonuclarina katlanacan...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.