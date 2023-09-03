Antalya'da yabancı uyruklu 20 kişi arasında kavga çıktı

Antalya'da yabancı uyruklu 20 kişi arasında çıkan kavgada grup üyeleri birbirlerine tekme ve yumruk attı. Kavga esnasında bir otomobilin grup içerisine hızlı manevra yapması ise dikkat çekti.

ANTALYA'da yabancı uyruklu 20 kişi, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga esnasında bir otomobilin grup içerisine hızlı manevra yapması ise dikkat çekti.

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde yabancı uyruklu 2 grup arasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 20 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine gruptakiler yumruk, sopa ve tekmelerle birbirlerine vurmaya başladı. Kavga görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavgaya karışan yabancı uyruklu kişilerin, tek yakaladıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü. Bir sürücünün ise otomobilini zaman zaman grubun üzerine sürmesi dikkati çekti. Gruptakiler bir süre sonra dağıldı.