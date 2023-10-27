Antalya'da WhatsApp gruplarında çocuklara uyuşturucu satıldığı iddiaları yalanlandı

Antalya'da WhatsApp gruplarında okul önlerinde çocuklara üzerinde 'karışık aromalı şekerleme' yazılı uyuşturucu madde satıldığı iddialarına İl Emniyet Müdürlüğünden yalanlama geldi. Yapılan araştırmalarda söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve yanlış bilgiyi yapanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, il genelinde velilerin bulunduğu WhatsApp gruplarında okul önlerinde ve parklarda uyuşturucu madde satıldığı şeklinde görüntü ve ses kayıtlarının olduğu ve ilgili WhatsApp gruplarında paylaşıldığı bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yapılan araştırmada, dolaşımda olan fotoğrafta hapın üzerindeki pakette "karışık aromalı şekerleme" ibaresi yer aldığı ve aynı görselin WhatsApp gruplarında dolaştığı bilgisi elde edildi. WhatsApp mesajındaki "Merhaba arkadaşlar bu resimlerde gördüğünüz şeker şeklinde uyuşturucu, şekerleme adı altında çocuklara dağıtılıyormuş. Okul önlerinde satılıyormuş. Büyük küçük çocuklarımızı uyaralım lütfen!" iddialarla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı TUBİM Şube Müdürlüğü'ne konu hakkında görüş soruldu. Yapılan araştırma sonucu "karışık aromalı şekerleme" isminde bir maddenin Türkiye'nin herhangi bir ilinde yakalamasının olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaşıldı. Asılsız haberleri yayan ve paylaşanlarla ilgili 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli işlem başlatılacağı bildirildi. - ANTALYA