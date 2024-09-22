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Antalya'da VİP Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da VİP Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile VİP araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde VİP araçla motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Belek - Kadriye turizm merkezi yolunda meydana geldi. Süleyman H.'nin kullandığı 07 YGM 63 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen VİP aracı çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa antalya Ulaşım Yaşam Kaza

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