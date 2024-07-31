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Antalya'da uzun süredir aranan cezaevi firarisi yakalandı

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Antalya'da hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığı suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla uzun süredir aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Antalya'da hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığı suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla uzun süredir aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Antalya Ağır Ceza İlamat ve Antalya Asliye Ceza İlamat masalarınca "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile uzun suredir aranan cezaevi firarisi N.E.'yi yakaladı.

N.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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