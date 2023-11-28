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Antalya'da Uzman Çavuş Evde Ölü Bulundu

28 Kasım 2023 12:06 Son Güncelleme: 12:08 Abone Ol

Antalya'nın Kepez ilçesinde görevli olan Uzman Çavuş Gökhan Kam, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Kam'ın venöz yetmezlik nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.