Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.