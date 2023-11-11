Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu satan ve il dışından ruhsatsız silah getirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu satan ve il dışından ruhsatsız silah getirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıla çalışmalar sonucunda Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde şüpheli şahısların il dışından ruhsatsız tabanca getireceği, uyuşturucu madde imal ederek satacağı yönünde bilgi aldı. Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, yapılan operasyonda 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli şahısların ikamet ettiği adreslerde ve araç içerisinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 10 fişek, 650 gram Skunk uyuşturucu maddesi, 2 hassas terazi, 3 gram metamfetamin, 1 cep telefonu, bin 200 euro, 70 dolar, 11 bin 650 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA