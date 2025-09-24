Haberler

Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 araçta 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüpheli görülen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
