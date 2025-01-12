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Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı

Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Van'dan uyuşturucu getiren iki şahıs, otogarda yapılan denetimde gözaltına alındı. Şahısların çantasında 4 milyon TL değerinde 2 kilogram metamfetamin bulundu. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan otobüsle ilçeye uyuşturucu getiren 2 şahsı otogarda gözaltına aldı. Şahısların çantasında piyasa değeri 4 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, Mahkemeye sevk edilen zehir tacirleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Van'dan Gazipaşa'ya otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Gazipaşa Otogarı çevresinde denetim yaptı. Şüpheli davranışları nedeniyle takibe alınan Bayram G. (22) ve Birhat A. (20) isimli şahıslar, polis ekipleri tarafından durduruldu. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şahısların, uyuşturucu suçlarından sabıkalarının bulunduğu tespit edildi.

Sırt çantasından 2 kilogram metamfetamin çıktı

Şahısların sırt çantasında yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Bayram G. ve Birhat A., işlemleri için karakola götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Bayram G. ve Birhat A., "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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