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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 44 kilogram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 44 kilogram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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