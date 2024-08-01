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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 5 kilo 330 gram skunk/esrar, 120 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalarda; farklı şehirlerden temin edilen uyuşturucu maddelerin şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve çekicilerle Antalya'ya getirildiği ve torbacı şahıslar aracılığı ile piyasaya sürüleceği bilgisi elde edildi.

Şüphelilerin kullandıkları tırın ve çekicinin takibe alındığı operasyonda yapılan aramada; 5 kilo 330 gram skunk/esrar, 120 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Antalya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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