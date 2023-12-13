Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo 500 Gram Madde Ele Geçirildi

Antalya emniyet güçlerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 250 personelle farklı adreslere düzenledikleri operasyonda 2 kilo 500 gram narkotik madde, 93 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez ilçesinde farklı mahallelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Karadaki ekiplere havadan da bir polis helikopteri destek verdi. Operasyon çerçevesinde Habipler Mahallesi'nde bir adresin giriş ve çıkışlarında da güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat timleri kilitli olan demir kapıyı elektronik koçbaşı ile keserek açtı. Kalkanla içeri giren ekipler, daire içerisindeki yaptıkları incelemede kimse ile karşılaşmadı.

Operasyon kapsamında 2 bin 250 şahıs sorgulanıp 175 araç incelenerek 16 araca cezai işlem uygulandı. 2 kilo 500 gram narkotik madde, 93 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

9 şahıs hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak", 56 şahıs hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan tahkikat düzenlendi. - ANTALYA