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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama
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Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde Narkotim ekiplerince yapılan uygulamalarda 16 kişi tutuklandı. Uygulamalarda toplam 820 kişi sorgulandı ve 1 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın iki ilçesinde farklı tarih ve saatlerde eğlence merkezleri, park ve bahçelerde Narkotim ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan 16 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde arzını önleyerek gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla operasyon ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde farklı tarih ve saatlerde eğlence merkezlerine, vatandaşların yoğun bulunduğu park ve bahçelere Narkotim ekipleri ve motorize timlerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

820 şahsın sorgulandığı, 75 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 194 olayda 209 şahsa işlem yapılırken, 16 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda ise 1 kilo 306 gram ve 306 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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