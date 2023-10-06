Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANTALYA'da hava ve deniz araçlarının desteğiyle 40 ekipten oluşan 200 personel ve 4 narkotik köpeğinin yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. İl merkezli ve Alanya ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 ekipten oluşan 200 personel, 4 narkotik köpeği, insansız hava aracı (İHA), deniz unsuru ve helikopter yer aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 15 tabanca ile şarjör, 4 kilogram esrar, 1 kilo 350 gram skunk, 200 gram metamfetamin ile eroin, 100 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 1 şahıs ise yakalandı. Sorgusu yapılan 65 araçtan 19'una da cezai işlem uygulandı. (DHA)