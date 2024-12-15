Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Panikleyen Şüpheli Kadın Yakalandı

Antalya'da biri kadın 2 kişi devriye gezen motorize yunus timlerini görünce panikleyerek aracı yol ortasında bırakıp kaçtı. Kadın şüpheli kısa sürede yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Olay, gün gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Caddesi ile Güllük Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 07 AGM 966 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan biri kadın iki kişi bölgede devriye gezen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerini görünce aracı yol ortasında bırakarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda kadın, timlerce kıskıvrak yakalanırken, erkek ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Araçta uyuşturucu madde bulundu

Ekiplerin anons etmesi ile olay yerine çok sayıda Yunus Timi sevk edilirken isminin O. Ş. olduğu tespit edilen erkek şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. O. Ş.'nin kaçarken bir işyerinin içerisine attığı tabancaya ise el konuldu. Yunus timleri tarafından araçta yapılan aramada yaklaşık 60 gram metamfetamin ve çok sayıda A4 olarak tabir edilen Sentetik Kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ederken, kovalamaca sonucu yakalanan K. Ç. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA