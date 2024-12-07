Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı
Antalya'da bekçiler tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, iki şüpheli üzerinde kokain, 39 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem yapıldı ve trafik cezası uygulandı.
Antalya'da bekçiler tarafından yakalanan 2 şüphelinin üzerinden bir miktar kokain, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi timlerince yapılan çalışmada, B.A ve S. K isimli 2 şahıs üzerinden bir miktar kokain, 39 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldı, ayrıca 25 bin 900 TL trafik cezası uygulandı. - ANTALYA