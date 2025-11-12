Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 59 Sentetik Hap ve Bonzai Ele Geçirildi
Antalya'da jandarma ekipleri, 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 59 adet sentetik hap ile 500 içimlik A4 bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da jandarma ekiplerince 59 adet sentetik hap ile 500 içimlik A4 bonzai maddesi ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde 22 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda 59 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 hançer ve 500 içimlik A4 bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa