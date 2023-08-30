Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan bir operasyonda, yurt dışından getirilen uyuşturucu madde piyasaya sürülmek üzere olan bir şahsın valizinde 3 kilo 100 gram metamfetamin ve 630 bin İran Riyali ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da yurt dışından getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği tespit edilen şahsın valizinde yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin, 630 bin İran Riyali ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın yurt dışından getirdiği uyuşturucu (Metamfetamin) maddeyi piyasaya süreceği tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin valizinde yapılan aramada; 3 kilo 100 gram Metamfetamin, 630 bin İran Riyali ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. - ANTALYA