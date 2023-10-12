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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2250 Hap Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucu hapları piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese yapılan baskında, 2250 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.