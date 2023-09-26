Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1085 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram esrar ile 100 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.