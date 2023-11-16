Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 560 Adet Sentetik Bonzai Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta 2 bin 560 adet (1 milyon 68 bin kullanımlık) A4 sentetik bonzai ele geçirildi. Tutuklanan bir şüphelinin yanı sıra diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Antalya'da jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı yaptığı operasyonda, bir araçta 2 bin 560 adet (1 milyon 68 bin kullanımlık) A4 sentetik bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüphelide 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 3 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin 560 adet (1 milyon 68 bin kullanımlık) A4 Sentetik Cannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında adli işlemlere devam ettiği belirtildi. - ANTALYA