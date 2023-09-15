Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu madde imali, ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından aranan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu madde imali, ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından aranan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde imal, ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 20 şüpheli şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA