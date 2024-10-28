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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şahıs Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şahıs Yakalandı
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Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan 16 şahıs yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da, uyuşturucu madde imal veya ticareti suçundan 2 aranan şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, aranan şahıslar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapan şahısların suç unsurlarıyla birlikte yakalanabilmesi amacıyla; Kepez ilçesi Habibler, Baraj, Güneş, Hüsnü Karakaş, Kuzeyyaka, Teomanpaşa, Fevzi Çakmak, Sütçüler, Şafak, Düdenbaşı, Kültür, Ahatlı ve Menderes mahallelerinde 60 hedef adrese yönelik 60 ekip, 452 personel ile Çevik Kuvvet ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 4 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet tabanca fişeği, 93 adet tüfek kartuşu, 1 adet kılıç, 14 adet sahte 50 dolar ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan, 2 aranan şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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