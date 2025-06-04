Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo İlaç ve 5 Silah Ele Geçirildi

Antalya emniyeti zehir tacirlerine geçit vermedi: 16 kilo uyuşturucu madde ve 5 silah ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da taksi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanan biri avukat 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun kaynağının kurutulması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, A.Ö., A.Y., Z.M.P. ve Antalya Barosuna kayıtlı avukat M.H. isimli şahısların il genelinde yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladıkları ve bu maddeleri ticari taksi aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan A.Y. isimli şahsın "Kasten Adam Öldürme" başta olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

16 Kilo metamfetamin ele geçirildi

Operasyonda 17 paket halinde toplam 16 kilo 330 gram metamfetamin, 5 adet ateşli silah, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.