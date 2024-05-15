Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'da uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla kente uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Antalya il merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde belirlenen 32 adrese eş zamanlı olarak 80 ekip, bin personel, 10 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile hava destekli gerçekleştirilen operasyon ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda; toplam 10 kilo 500 gram çeşitli türevlerde uyuşturucu madde, 8 bin 350 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap, bin 357 adet kağıda emdirilmiş 550 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 100 kök kenevir, 8 adet hassas terazi, 16 adet tabanca, 3 adet tüfek ile 270 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi.

42 şahıs hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan, 4 şahıs hakkında "2313 SKM izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçundan, 29 şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan tahkikat başlatıldı. - ANTALYA