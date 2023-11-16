Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda 2 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanırken, 2 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.