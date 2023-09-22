Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda 2 bin 570 adet ekstacy hap ve 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Kepez ilçesinde bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 bin 570 adet ekstacy hap, 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.