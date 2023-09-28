Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın operasyonuyla bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 kilo 170 gram metamfetamin ve yarım kilo skunk ele geçirildi.

Antalya'da piyasaya uyuşturucu süreceği öğrenilen 1 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 kilo 170 gram metamfetamin ve yarım kilo skunk ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 kilo 170 gram metamfetamin, 500 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA