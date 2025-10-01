Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin ve 200 Bin A4 Kannabinoid Ele Geçirildi

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin ve 200 Bin A4 Kannabinoid Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 80 gram metamfetamin ve 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ve 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla şüpheliye ait evde yapılan aramada 1 kilo 80 gram metamfetamin, 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.