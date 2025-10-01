Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin ve 200 Bin A4 Kannabinoid Ele Geçirildi

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ve 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla şüpheliye ait evde yapılan aramada 1 kilo 80 gram metamfetamin, 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA