Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 748 Şahıs Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 748 Şahıs Yakalandı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda toplam 748 kişiyi yakaladı. Operasyonlar sonucunda unutulmaz bir başarı elde eden emniyet güçleri, halkın güvenliğini sağlamak için mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı. 2025 yılı ocak ayından bu yana sürdürülen çalışmalar neticesinde, kent genelinde uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emriyle aranan toplam 748 şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında; uluslararası düzeyde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 4 kişi, 0 ila 5 yıl arasında cezası bulunan 23 kişi olmak üzere, toplamda 412 şahsın kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bu kişilerin tamamı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, ifadelerinin alınması sonucunda hakkında yakalama emri çıkarılan 336 şahıs da gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine asla göz açtırılmayacağı ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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