Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 32 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 32 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli narkotik suçlarından yakalanırken, 20'si tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin, kokain ve eroin yer alıyor.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan yakalanırken, 20'si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde son bir haftada yürütülen çalışmalarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 23 olaya müdahale edildi. Bu kapsamda 32 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 110 olayda 111 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 22 şahıs da düzenlenen operasyonlarla ele geçirildi; bu kişilerden 14'ü cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 6 kilo 156 gram metamfetamin, 3 kilo 197 gram kokain, 2 kilo 183 gram esrar, 1 kilo 7 gram eroin, 984 adet sentetik ecza, 646 gram skunk, yaklaşık 22 bin 944 kullanımlık 180 adet sentetik kannabinoid içeren A4 kağıdı, 22 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah ve 12 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Öte yandan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 156 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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