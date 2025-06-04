Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Antalya’da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Eğitim faaliyetleriyle 173 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Antalya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde önemli başarılar elde edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 17 ayrı olayda 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçuna ilişkin 104 olayda ise 105 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan toplam 26 şahıs da yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 173 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünler

Operasyonlarda ele geçirilenler ise 17 kilo 267 gram skunk, 16 kilo 417 gram metamfetamin, 5 kilo 209 gram fubinaca (sentetik kannabinoid ham maddesi), 115 adet sentetik ecza, 205 adet yaklaşık 23 bin 960 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 24 gram esrar, 7 gram eroin, 6 gram kokain, 4 adet hassas terazi, 7 adet ateşli silah ve 69 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk lirası olarak sıralandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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