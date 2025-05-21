Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 28 Gözaltı, 17 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 28 Gözaltı, 17 Tutuklama
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Antalya'da emniyet güçleri son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheliyi gözaltına alırken, 17'si tutuklandı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da emniyet güçleri uyuşturucuya karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken 17'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 19 ayrı olayda 28 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan da 191 olayda 128 şüpheli şahıs yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 17 şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken 12'si cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda toplamda 12 kilo psikotrop madde, 2 kilo 296 gram esrar, 1 kilo 176 gram metamfetamin, 238 adet, yaklaşık 212 bin 914 kullanımlık sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza, 24 gram eroin, 4 kök kenevir bitkisi, 2 gram kokain, 1 adet hassas terazi, bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadelede farkındalık çalışmaları da sürüyor. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 162 kişiye eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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