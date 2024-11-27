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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 21 olayda 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda 21 olayda 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışma ve operasyonlarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 21 olayda, 26 şüpheli şahıs yakalandı, şahıslardan 19'u tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 163 olayda, 165 şüpheli şahıs yakalanırken, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 13 şahıs yakalandı, 3 şahıs cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda toplam, 2 kilo 673 gram esrar, 400 adet sentetik ecza, 281 adet, yaklaşık 22 bin 256 kullanımlık, sentetik kannabinoid (A4), 219 gram eroin, 135 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 118 gram metamfetamin, 38,41 gram kokain, 19 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 6 adet ateşli silah ve 187 adet fişek ile bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Okul önleri, park ve bahçelere yönelik yapılan 3 uygulamada ise 121 şahıs hakkında sorgulama yapılırken, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 15 oturumda 358 katılımcıya eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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