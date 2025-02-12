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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 26 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda esrar, skunk, sentetik ecza ve diğer uyuşturucular gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya'da son 1 haftada yapılan operasyonlarda toplam 26 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada il genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 28 olayda yakalanan 35 şüpheliden 26'sı tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 112 olayda 116 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da uyuşturucu suçlarından aranan 10 şahıs yakalandı, 8 şahıs cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 17 kilo 63 gram esrar, 6 kilo 500 gram skunk, 56 bin 219 adet sentetik ecza, 968 gram metamfetamin, 880 gram kokain, 160 adet kağıda emdirilmiş (yaklaşık 51 bin 145 kullanımlık) sentetik kannabinoid, 34 gram eroin, 7 hassas terazi, 1 tabanca, 4 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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