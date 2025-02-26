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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 210 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 210 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 210 şüpheli yakalandı, 36 kişi tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi?

Antalya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 210 şüpheli yakalandı, 36 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan gerçekleşen 24 olayda 35 şüpheli yakalandı, bunlardan 24'ü tutuklandı. Ayrıca, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan gerçekleşen 144 olayda 158 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 17 kişi yakalandı, 12'si cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 20 kilo ve bin 3 adet (yaklaşık 4.4 milyon kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 719 gram kokain, 712 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 515 gram eroin, 161 gram esrar, 133 gram metamfetamin, 319 adet sentetik ecza, 6 adet hassas terazi, 6 adet tabanca ve 72 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde 30 oturumda toplam bin 113 kişiye bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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