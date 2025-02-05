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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 27 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 27 Kişi Tutuklandı
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Antalya'da son bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında toplam 18 kilo 519 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 kişi tutuklandı. Ekipler, birçok şüpheliyi yakaladı ve uyuşturucu suçlarına yönelik eğitimler düzenlendi.

Antalya'da son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18 kilo 519 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 27 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 24 ayrı olayda 41 şüpheliyi yakalarken, bunlardan 27'si tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçuna yönelik çalışmalarda ise 146 olayda 149 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 11 şahıs yakalandı, 6'sı cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda; 10 kilogram 645 gram esrar, 5 kilogram 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 kilogram 657 gram kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 154 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 1,40 gram kokain ve 665 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 3 hassas terazi, 4 ateşli silah, 44 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Öte yandan narkotik ekipleri son bir haftada 14 bin 515 kişiye eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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