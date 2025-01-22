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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonları sonucunda 11 kilogram skunk ve çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi. 32 şüpheli yakalanırken, 17'si tutuklandı.

Antalya'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 11 kilogram skunk ve çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

22 olayda 32 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 farklı olayda 32 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 199 olayda 201 kişi gözaltına alındı. Aranan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranan 22 kişi yakalanırken, bunlardan 15'i cezaevine teslim edildi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 11 kilogram 100 gram skunk, 4 kilogram 226 gram esrar, 3 kilogram 119 gram eroin, 2 kilo 59 gram metamfetamin, bin 984 adet sentetik ecza, 310 adet ecstasy ve 248 adet sentetik kannabinoid, 61,56 gram kokain, 18 kök kenevir bitkisi, 8 adet hassas terazi, 1 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 14 oturuma 424 kişi katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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