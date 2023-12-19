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Antalya'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı

19 Aralık 2023 13:01 Güncelleme: 13:03 Abone Ol

Antalya'da evinde uyuşturucu imal edip satan bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.