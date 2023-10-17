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Antalya'da Uygunsuz Görüntülere İlişkin 2 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Konyaaltı Sahili'nde 2 kişinin hayasızca hareketlerde bulundukları görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Ukraynalı V.A. ve D.B. isimli zanlılar yarın adli makamlara sevk edilecek.