Antalya'da UTV motor kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilerek yan yatan ve ardından alev alan UTV motorun sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yana yatan UTV motor alev aldı. Yangında UTV kullanıcısı Doğan Can Çetin (31) hayatını kaybetti. Sürücünün arkasında bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de yangın sonucu meydana gelen patlamalar nedeniyle müdahale edemediler. Hayatını kayıp eden Doğan Can Çetin' in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA