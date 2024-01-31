Antalya'da Usulsüz Çakar Lamba Kullanan 10 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da usulsüz çakar lamba kullanan 10 araç tespit edilerek araç sürücülerine toplamda 64 bin 390 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Araçlardan birisinin Tofaş marka olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince jandarma sorumluluk sahasında usulsüz çakar lamba denetimleri yapıldı. Usulsüz çakar lamba kullanan 10 araç tespit edilerek araç sürücülerine toplamda 64 bin 390 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Usulsüz çakar lamba kullanan araçlar trafikten men edilerek çakar lambalar söktürüldü. Araçlardan birisinin Tofaş marka olması ise dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA