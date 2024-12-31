Üye Girişi
Haberler
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları

Antalya'da Üst Geçit Altında Ceset Bulundu

Antalya'da Üst Geçit Altında Ceset Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir şahıs, üst geçit altında ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen şahsın kimliği Kazım Taşdemir (66) olarak tespit edildi.

Antalya'da bir şahıs üst geçit altında otların arasında ölü olarak bulundu. Şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıkarken, Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
img

Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
img

Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025? O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk takımında kimler var? O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk kaç yaşında nereli? O Ses Türkiye Hadise takımında kimler var? O Ses Türkiye jürisi Hadise kimdir? Hadise, kaç yaşında nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.