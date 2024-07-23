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Antalya'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Rolünde Dolandırıcılık Yapan 3 Şahıs Yakalandı

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Antalya'da kendisini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da kendisini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; telefonda ulaştığı vatandaşlara kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp, parmak izinin bir olaylarda çıktığı söylemleri ile polis amblemi ve parmak izi çıktı görsellerini telefonuna göndererek mağduru baskı altına alan ve 248 bin TL havale, 11 bin dolar cinsi dövizi elden alan 3 kişi yakalandı. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan C.S., M.S.T. ve Ö.T. isimli şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen cep telefonları, sim kartlarının yanı sıra 10 bin dolar ve 19 bin Türk lirasına el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit edilirken, taksi sahibine idari yaptırım kararı uygulanarak araç otoparka çektirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Antalya Dolandırıcılık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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