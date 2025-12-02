Haberler

Antalya'da Üniversite Öğrencilerine Çevre Koruma Eğitimi

Güncelleme:
Antalya'da Jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerine çevre koruma eğitimi vererek kıyı temizliği yaptı. Eğitime katılan 50 öğrenci, ekolojik denge, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgi aldı.

Antalya'da Jandarma ekipleri üniversite öğrencilerine çevre koruma eğitimi vererek kıyı temizliği yaptı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Dekafok Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle Manavgat İlçesi Sorgun Boğazı'nda çevresel farkındalığı artırmaya yönelik çalışma yapıldı. Etkinlik kapsamında, 50 üniversite öğrencisine ekolojik denge, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından koruma altında bulunan kıyı şeridinde temizlik çalışması yapılırken toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
