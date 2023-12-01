Antalya'da ülkeyi terk etmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından bugün yapılan müşterek operasyonla, Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk etmeye çalışan 22 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Haklarında adli işlemler yapılan göçmenler, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA